الامارات | سيناريو تتويج برشلونة بالدوري الإسباني رسمياً.. "الليلة ودون أن يلعب!"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب جمهور برشلونة للإعلان الرسمي عن فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الحالي الذي قد يتحقق ليلة الأربعاء ومن دون الحاجة لمبارياته الثلاثة المقبلة.

وتتركز الأنظار اليوم الأربعاء على مباراة ريال مدريد مع مايوركا في استاد "سانتياغو برنابيو" (الساعة 23:30 مساء بتوقيت الإمارات)، ضمن الجولة الـ36، إذ سيكون برشلونة على موعد مع الفوز بالدوري في حالة تعادل أو خسارة الفريق الملكي لأن الفارق سيتسع عن 7 نقاط لمصلحة برشلونة وبالتالي فإن المباراتين اللاحقتين المتبقيتين لن تسعفا مدريد في تعويض الفارق حسابياً.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة مقابل 75 نقطة لريال مدريد.

أما في حال نجح ريال مدريد بالفوز على مايوركا، فإن فوز برشلونة في مباراته على إسبانيول ضمن الجولة نفسها غداً الخميس (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات) سيكفيه تماماً لإعلان تتويجه رسمياً، لأنه وقتها سيتبقى جولتين على ختام البطولة ولن يكون بحاجة إلى نقاطهما.