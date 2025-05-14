شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الزمالك تستغل فترة التوقف لحسم ملف تجديد عقد عبد لله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

تستغل لجنة التخطيط بنادى الزمالك،فترة التوقف الحالية،والتي لن يخوض فيها الفريق مباريات قبل يوم 24 مايو الجاري لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد الذى ينتهى أخر الموسم الحالي.

وفتحت لجنة التخطيط بنادى الزمالك ملف التجديد مع عبد الله السعيد خلال الفترة الماضية إلا أن اللاعب طلب حسم الملف في نهاية الموسم، ووافق المسئولون على طلبه،حيث تنوى اللجنة فتح الأمر مجدداً خلال فترة التوقف الحالية.

وكلف مجلس إدارة نادى الزمالك الثنائى عمرو الجناينى وحازم إمام، عضوى لجنة التخطيط بالنادى، بإنهاء ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

ورفع مسئولو نادى الزمالك قيمة العرض المالى المقدم إلى عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، في ظل تمسك الأبيض باستمرار اللاعب بين صفوفه، حيث رصد الزمالك 30 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب عن الموسم الواحد.

وكان عبد الله السعيد طلب 70 مليون جنيه لتجديد عقده لمدة موسمين، بالإضافة إلى منحة التعاقد، ما يوازى 35 مليون فى الموسم، وتمسك السعيد بمطالبه المالية، ومنح الإدارة مهلة حتى نهاية الموسم لحسم موقفهم سواء بالموافقة أو الرفض.