شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يخضع لأشعة الجمعة المقبل للاطمئنان على إصابته والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ناصر منسى لاعب فريق الزمالك إلى أشعة وفحوصات طبية للاطمئنان على حالته بعد الاصابة التى تعرض لها خلال مباراة الفريق امس امام بيراميدز بالجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى.

وتعرض ناصر منسى لاصابة فى الدقيقة 34 من احداث المباراة ، وتم نشخيصها مبدئيا بشد فى الخلفية.

ومن المقرر ان يخضع منسى للفحوصات لتحديد حالته و فترة العلاج التى يحتاج لها لتمام شفاؤه بشكل كامل

ويعود الزمالك للتدريبات بعد غد الجمعة، بعد ان منح ايمن الرمادى المدير الفنى للفريق ، لاعبى الزمالك راحة لمدة يومين من التدريبات قبل الاستعداد لمواجهة بتروجت بالجولة الثامنة من البطولة والمقرر لها 24 من الشهر الجارى باستاد الكلية الحربية.