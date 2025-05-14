شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي طرابلس يعتذر عن عدم المشاركة في الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر نادي أهلي طرابلس الليبي عن المشاركة في بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، بسبب تعذر الطيران للأوضاع الراهنة في ليبيا .

فريق رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

أما فريق رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي الذي اعتذر عن المشاركة .

وفريق سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت فريق سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.