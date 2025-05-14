شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف المفاوضات مع الملالى لتدعيم الفريق في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قطعت لجنة التخطيط بنادى الزمالك شوطا كبيرا من المفاوضات مع الجزائرى فريد الملالى لاعب فريق أنجيه الفرنسي والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، للانضمام للزمالك خلال الانتقالات المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الميركاتوالصيفى.

وتواصل أحمد حسام ميدو عضو لجة التخطيط بالزمالك، مع اللاعب ووكيله لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق، خاصة وأنه صفقة انتقال حر، و هو ما يبحث عنه مسئولو الزمالك في الصفقات المرشحة للانضمام للفريق.

ويلعب الملالى في مركز الجناح والهجوم، وهو المركز الذى يحتاج إلى دعم في الفريق، في الوقت الذى يٌعد فيه الملالى رقم 3 ضمن الصفقات التي يفاوضها الأبيض لتدعيم هذا المركز، في ظل المفاوضات مع كوتيسا وكريم البركاوى خلال الأيام الجارية.

ومن المنتظر أن يرد اللاعب ووكيله على عرض الزمالك، حتى يتم الاتفاق على كافة الرتوش الخاصة بالصفقة حال موافقة اللاعب على الانضمام للزمالك

ومازالت مفاوضات مسئولى الزمالك جارية مع السويسرى كوتيسا لاعب فريق سيرفيت السويسرى، والمغربى كريم البركاوى لاعب فريق الرائد السعودى، والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم، وسط رغبة من الزمالك لضم اللاعب في انتقالات الصيف.

وعرض الزمالك على البركاوى مليون دولار لتدعيم صفوف الأبيض، في الوقت الذى طلب فيه اللاعب الحصول على مليون ونصف المليون دولار للموافقة على الانضمام للفريق، أي أن الفارق يعادل 25 مليون جنيه بين المبلغ المعروض من الزمالك والذى طلبه اللاعب.