شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة رمضان صبحى بالطالب المقبوض عليه في امتحان المعاهد التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية القبض على طالب متهم بتأدية امتحان أحد المعاهد التعليمية بدلا من رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

وقال مقدم البلاغ أنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

ولكن قام أشرف عبد العزيز محامى اللاعب بكشف حقيقة علاقة اللاعب بالطالب المقبوض عليه ، من خلال نشر الحقيقة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيان رسمى جاء فيه:"، ينفى اللاعب رمضان صبحى نفياً قاطعاً أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق،و لم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أى اتهام للاعب حتى تاريخه، ونؤكد أن رمضان صبحى لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أى علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع طالب متهم بمحاولة أداء الامتحان، بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بأحد معاهد السياحة في أبو النمرس، واستدعت النيابة وكيل المعهد، لسماع أقواله، بالإضافة إلى استجواب الطالب المتهم.