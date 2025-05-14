شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوضح موقفه من الهبوط هذا الموسم قبل اجتماع الأندية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل شكر مدير الكرة بفريق غزل المحلة أنهم مؤدين لفكرة إلغاء الهبوط من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" هذا الموسم وذلك بسبب عدم تكافئ الفرص بين الأندية.

وأوضح وائل شكر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا "هناك العديد من الأمور سوف يتم الاستناد عليها لالغاء الهبوط هذا الموسم من ضمنها إجراء القرعة سرا في منتصف الليل دون علم الأندية والاخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائج بعض المباريات وعدم تكافئ الفرص بين الأندية".

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الجونة يوم الجمعة المقبل على ستاد غزل المحلة ضمن الجولة السادسة من عمر المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد المحلة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" برصيد 21 نقطة.