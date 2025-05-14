شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نهضة الزمامرة يطمئن على حسين لبيب بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

أرسل عبد السلام بلقشور رئيس نادى الزمامرة المغربى خطاباً إلى الزمالك للإطمئنان على سلامة حسين لبيب رئيس النادى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ويتوجه حسين لبيب إلى فرنسا اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.

ويتواصل حسين لبيب بشكل دائم مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة شؤون النادي.

ويعرب مجلس إدارة الزمالك عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل حسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.