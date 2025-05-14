شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أول دورى لكرة القدم النسائية بمشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز.. مسار الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دورى الكرة النسائية مساء الثلاثاء، بعد ختام مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة حسم لقب الدورى بـ4 مباريات والتى جاء أبرزها تعادل الأهلى ومسار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت فى القاهرة.

وشهد هذا الموسم مشاركة العديد من الأندية لأول مرة بعد قرار الاتحاد الأفريقى بضرورة أن يكون للأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية فرقا للكرة النسائية، والتى جاء أبرزها مشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز لأول مرة.

مسار يتوج بلقب الدورى

ونجح فريق مسار بالتتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى وضمان المشاركة فى البطولة الأفريقية للموسم الثانى، بعدما تصدر المسابقة برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلى صاحب الوصافة.

وحافظ فريق مسار على سجله خاليا من الهزائم فى بطولة الدورى، محققا الفوز فى كل مبارياته باستثناء تعادلين أمام وادى دجلة والأهلى، فيما حقق الأهلى الانتصار فى كل مبارياته وخسر أمام مسار وتعادل مع الزمالك ووادى دجلة ومسار.

الأهلى الوصيف فى أول مشاركة

حصد فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى المركز الثانى المركز الثانى برصيد 66 نقطة، جمعها من الفوز فى 21 مباراة، والتعادل فى 3 مباريات، وتعرض للهزيمة مرة واحدة أمام مسار فى المرحلة الأولى من المسابقة.

شهدت انطلاقة الأهلى فى الدورى، الفوز على الزمالك 2-1 فى الجولة الأولى، وعلى وادى دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادى واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندرى 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبى 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، وعلى زد 4-0، وعلى المقاولون 5-0، وعلى المصرى 8-0، وعلى زد 2-1، وعلى المعادى واليخت 5-0، وتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم تعادل سلبيًا مع الزمالك، وفاز على المقاولون 5-0، وعلى البنك 6-0، وعلى بيراميدز 4-0، وعلى مودرن سبورت 4-0، وتعادل إيجابيا مع مسار بهدف لكل فريق، مسجلًا 109 أهداف فيما تلقت شباكه ثمانية أهداف منذ انطلاق البطولة.

الزمالك رابعا وبيراميدز تاسعا

واكتفى فريق الكرة النسائية بالزمالك باحتلال المركز الرابع في ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين وخسر 5 مواجهات، سجلت لاعباته 79 هدفا واستقبلت شباكهن 20 هدفا، في أولى مشاركاته في دورى الكرة النسائية.

على جانب آخر، احتل فريق بيراميدز المركز التاسع فى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى مواجهتين والخسارة فى 16 لقاء، سجلت لاعباته 30 هدفا واستقبلت شباكهن 64 هدفا.

مسار أقوى هجوما ودفاعا

ويعد فريق مسار أقوى فريق هجوميا بعدما سجل 120 هدفا في 25 مباراة، يليه النادى الأهلى برصيد 110 أهداف، ثم وادى دجلة 107 أهداف، بينما امتلك مسار أيضا أقوى دفاعا بعدما سكنت شباكه 7 أهداف فقط، ثم يأتي الأهلى ثانيا باستقبال 8 أهداف فقط، ثم وادى دجلة بـ18 نقطة.