شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن تحديد عدد المستهدفين لتدعيم دفاعه بموقف ربيعة من التجديد والان مع تفاصيل الخبر

يرهن مسئولو النادي الأهلي تدعيم مركز قلب الدفاع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بموقف رامي ربيعة لاعب الفريق من تجديد عقده، ففي حالة تجديد عقده سيتم الاكتفاء بضم مدافع وحيد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بينما في حالة عدم تجديد عقده سيكون التوجه ضم ثنائي في قلب الدفاع.

ويضم الأهلي رباعي في خط الدفاع وهم أشرف داري وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومصطفى العش، ويرغب في ضم لاعب آخر في ظل ضغط المباريات وتعرض اللاعبين للإصابة.

لا يزال موقف تجديد عقد رامي ربيعة لاعب الأهلي مع ناديه معلقا، ففي الوقت الذي تسابق فيه إدارة النادي الزمن لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين، كما حدث مع أكثر من لاعب مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم، ولكن الملف لا يزال موقف ربيعة غير واضح بسبب طلبات اللاعب المادية.

وقامت إدارة الأهلي بتقديم عرض مالي جديد إلى ربيعة لتجديد عقده، إلا أن اللاعب لا يزال مُصرا على تقاضي مبلغ مالي لا يقل عن 40 مليون جنيه سنويا، وهو ما تراه إدارة الأهلي مطالب مالية مبالغ فيها، حيث أن عرض النادي لم يتخطى الـ30 مليون جنيه بالإعلانات، وترمي بالكرة في ملعب ربيعة لحسم موقفه من قبول العرض أو غلق الملف تماما وإعلان رحيله عن النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.