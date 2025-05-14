شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: تطبيق الهبوط سيكون ظلما على الأندية في الموسم الاستثنائي لتقليص المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أنه طالب بإلغاء الهبوط في هذا الموسم الاستثنائي منذ فترة وكان الدراويش في موقف جيد بسبب تقليص عدد المباريات في الدور الثاني.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة: "طالبت بإلغاء الهبوط من أكثر من شهر وكان الإسماعيلي في موقف جيد بسبب الموسم الاستثنائي لأن الأندية الهابطة هذا الموسم وقع عليها ظلم كبير، لأنك حرمتها من 11 مباراة بتقليص الدور الثاني إلى 8 مباريات فقط".

وتابع عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: "هذا الموسم هو موسم استثنائي يبقى من الأفضل أن تلغي الهبوط فيه وتضع حلول من الموسم المقبل، وحاليا لا أستطيع أن أطالب بمثل هذا الطلب لأن الإسماعيلي أكبر من أن أطالب بإلغاء الهبوط من أجله، فالإسماعيلى الذي حصد بطولة الدوري من قبل واول نادي يحصد بطولة أفريقيا وله تاريخ كبير في موقف صعب".

جدير بالذكر أنّ مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رصد مكافآت استثنائية للاعبين حال تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لتحفيزهم على الخروج من المأزق الذي يعيشه الفريق منذ بداية الموسم، ومن أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب.

وتعرض فريق الإسماعيلى لهزيمة مفاجئة أمام إنبى بهدف نظيف على استاد الإسماعيلى، في المباراة التي جمعتهما الاربعاء الماضى، أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز الثامن وقبل الأخير الذى يهبط بصاحبه إلى دورى المحترفين.

وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت الخميس المقبل، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الانتفاضة الاخيرة بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق.