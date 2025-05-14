شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد وغنام ورشاد المتولى على رأس اهتمامات سيراميكا لتدعيم خط الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثلاثى كريم نيدفيد لاعب النادى الأهلى، وغنام محمد لاعب مودرن سبورت ورشاد المتولى صانع ألعاب بتروجيت، دائرة اهتمامات نادى سيراميكا لتدعيم خط وسط الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين من أجل تعزيز خط الوسط، وطالب إدارة سيراميكا بضرورة التعاقد مع هؤلاء اللاعبين في الفترة المقبلة.

ويترقب مسئولو سيراميكا موقف كريم نيدفيد مع الأهلى بعدما اقترب من الرحيل بنهاية الموسم لعدم الاعتماد عليه في المباريات سواء من الراحل كولر أو عماد النحاس، فيما يجهز مسئولو سيراميكا عرضا لتقديمه لمودرن سبورت من أجل الظفر بخدمات غنام محمد.

فيما بدأت المفاوضات الجدية مع رشاد المتولى صانع ألعاب بتروجت الذى ينتهى تعاقده مع الفريق البترولى بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع لإدارة الفريق البترولى، ويسعى سيراميكا لإقناع اللاعب خوفا من دخول أكثر من نادٍ لضم اللاعب,

ويرى على ماهر أن الثلاثى سيكون إضافة كبيرة للفريق في حال نجاح التعاقد معه، خاصة أنه قام بتدريب نيدفيد وغنام محمد في مودرن من قبل ويعرف قدراتهما وكيف يستفيد منهما، كما أن رشاد المتولى من أفضل اللاعبين في هذا الموسم.