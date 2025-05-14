شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2009 يواجه أيرلندا غدا في دورة بولندا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، نظيره الأيرلندي، غدا الخميس في ثاني ماوجهات دورة بولندا الودية، في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

واستهل منتخب مصر تحت 16 سنة مشواره في دورة بولندا الدولية (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير) بالفوز على نظيره الكندي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الطرفين، الثلاثاء.

انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم لعب المنتخب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد لاعبيه وبعدها ثم تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة وتمكن منتخب مصر من حسمها لصالحه (4 – 3).

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يقوده حسين عبد اللطيف سيخوض لقاءين أمام الثنائي إيرلندا وبولندا في 15 و18 مايو الجاري في إطار نفس الدورة.

كانت بعثة المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية قد غادرت مطار القاهرة فجر الإثنين الماضي، برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى 22 لاعباً والجهاز الفني والإداري والطبي.