شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم يسرى أفضل لاعب فى لقاء الزمالك وفاب الكاميروني بالكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

حصل أكرم يسري لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك علي لقب أفضل لاعب في مباراة فوز فريقه علي نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 27-18 في انطلاق بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 24 مايو الحالى، حيث يقام حفل الافتتاح فى السابعة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الإفريقي بالفوز علي نظيره درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20 .

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية، حيث إن رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي. على نفس الصالة بحضور جماهيرى حيث يلتفى الأهلى مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان ، وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .