شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فاب الكاميرونى 27 - 18 فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 27 - 18، فى أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، فى انطلاق بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 حتى 24 مايو الحالى، حيث يقام حفل الافتتاح فى السابعة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 13–11، قبل أن يواصل الفريق تفوقه فى الشوط الثانى، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 27 - 18.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غدًا الخميس مع JSK بطل الكونغو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي ، احمد خشبة مديرا اداريا".

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث و الميدالية البرونزية للسوبر الإفريقي بالفوز علي نظيره درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20 .

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية، حيث إن رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي. على نفس الصالة بحضور جماهيرى حيث يلتفى الأهلى مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان ، وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .