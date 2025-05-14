شكرا لقرائتكم خبر عن بريميرو الأنجولي يهزم أبيدجان الإيفواري في الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات بريميرو الأنجولي علي نظيره أبيدجان الايفواري بنتيجة 34-19 في انطلاق بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي .

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح في السابعة مساء اليوم ، يعقبه لقاء سيدات يد الأهلي أمام بطل الكونغو في الثامنة مساءا.

وتنقل قنوات أون سبورت، مساء اليوم، حفل افتتاح بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ41 للرجال والسيدات، والمقامة خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري على صالتي الأهلي واتحاد الشرطة بالقاهرة، وكذلك كل مباريات البطولة.

فريق رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

أما فريق رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

وفريق سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت فريق سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.



يد بريميرو الأنجولي



بريميرو الأنجولي