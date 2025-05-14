شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر يحيى عضو مجلس المصري يتعرض لوعكة صحية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

تعرض ياسر يحيى عصو مجلس إدارة النادي المصري، لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وأصدر مجلس المصري بياناً جاء كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة تتمنى الشفاء العاجل لـ ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي والذي يمر حاليًا بوعكة صحية شديدة بدولة الإمارات، متمنين له أن يلبسه الله ثوب العافية وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا.

من ناحية أخرى، قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته على ستاد الكلية الحربية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لخوض مباراته بالجولة السابعة من المرحلة ذاتها والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

وتعادل المصري في مباراة الأمس بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل أمام فاركو إيجابيا بهدف لكل فريق.

وتأكد غياب محمد هاشم مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الأمس أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.