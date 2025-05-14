شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام بتروجت في مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد الخسارة التي لحقت بالفريق أمام بيراميدز بالمباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة السادسة من بطولة الدورى، بهدف دون رد.

واكتفى الزمالك بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما صعد بيراميدز لوصافة الدورى برصيد 50 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى يومى 16 و 17 مايو الجارى، حيث تقام مباريات مرحلة الهبوط يوم 16، بينما مباريات التتويج في اليوم التالى.

وفيما يخص الزمالك فيعود للمشاركة في الجولة الثامنة في ظل راحة الفريق خلال الجولة السابعة المقبلة .

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الزمالك × بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو على استاد الكلية الحربية - 8 مساء فى الجولة الثامنة.

الزمالك × فاركو.. يوم السبت 31 مايو بدلا من الأحد 1 يونيو على استاد القاهرة - 8 مساء فى الجولة التاسعة.

