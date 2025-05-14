شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. الأهلي يترقب قرار التظلمات لمعرفة مصير خصم الـ3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار لجنة التظلمات غدا الخميس بشأن القرار النهائي في ازمة مباراة القمة أمام الزمالك، بعدما أرفق مسئولي القلعة الحمراء المستندات التي تدعم موقفهم في الأزمة، بخصوص لقاء القمة.

وأجلت لجنة التظلمات صدور القرار بشأن مباراة القمة إلى يوم 15 مايو الجاري، من أجل الاطلائع على المستندات الخاصة من رابطة الأندية والاستماع لرأي طه عزت مدير لجنة المسابقات.

وتسود حالة من الترقب داخل الأهلي لمعرفة القرار النهائي، ومصير خصم الثلاث نقاط المتوقعة في نهاية الموسم الجاري، وإمكانية الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا فقط إم سيتم تطبيق خصم الثلاث نقاط.

ولم يذهب الأهلي إلى ملعب مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي، اعتراضا على تعيين طاقم حكام محلي لإدارة القمة، وتمسكه بلعب القمة بطاقم حكام أجنبي، ليتم اعتباره منسحبا وتطبيق اللائحة عليه.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.