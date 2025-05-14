شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حسني: نسعي لتحقيق إنجاز تاريخي في أول مونديال للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، عن سعادته بمشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة المقرر إقامتها في كوستاريكا العام المقبل.

وقال حسني، أن منتخب الساق الواحدة يكتب التاريخ بمشاركته في كأس العالم ونسعى ليكون لمصر بصمة واضحة في أول مشاركة عالمية.

وتابع سيكون هناك خطة إعداد وتأهيل للمنتخب المصري نظرا لحاجة الفريق لمنافسات قوية خاصة ان مصر تمتلك عدد من المحترفين في الدوري التركي احد أقوى دوريات كرة القدم للساق الواحدة.

وواصل تلقينا دعم كبير على جميع الأصعدة من جانب الدولة ممثله في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والذي أكد في أكثر من مناسبه على دعمه الكبير للمنتخب.

وأوضح أنه يتم حاليا دراسة السير الذاتية لاختيار مدرب صاحب خبرة قوية لقيادة المنتخب خاصة أن البطولة تقام العام المقبل.

واختتم محمد عادل حسني تصريحاته قائلاً: نتمني أن نجد الدعم الشعبي أيضا في أول مشاركة عالمية للمنتخب المصري .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم للساق الواحدة، قد حدد مواعيد انطلاق منافسات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في كوستاريكا 2026.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة عقب احتلاله المركز السابع خلال منافسلات بطولة افريقيا التي استضافتها مصر العام الماضي ليتمكن من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.