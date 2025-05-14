شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يتوجه إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى فرنسا اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.

ويتواصل حسين لبيب بشكل دائم مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة شؤون النادي.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل حسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.