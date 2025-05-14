شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت التئام ساق أحمد القندوسى ويخضع لأول جلسة علاج طبيعى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا، التئام ساق اللاعب بعد الجراحة التي خضع لها بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام فاركو في بطولة دورى nile.

وكشفت الأشعة التئام الكسر الذى تعرض له أحمد القندوسى وسيخضع اليوم لأول جلسة علاج طبيعى في بداية برنامجه التأهيلى المقرر له في مرحلة تعافيه من أجل العودة مجددا للتدريبات والمباريات.

وأزال الجزائرى أحمد القندوسى الجبس بعدما خضع لأشعة أظهرت نجاح العملية وبدء التئام الكسر، في انتظار أمر الطبيب ببدء عملية التأهيل للعودة مجددا للملاعب.

وكان الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط نادى سيراميكا، أجرى عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فريقه مع فاركو، وخطف قلوب المشاهدين عندما تعرض لإصابة قوية بكسر عظمة الساق بعد تدخل قوى من ياسين الملاح، نقل على إثره للمستشفى وخضع لأشعة أكدت إصابته بكسر في الساق وسلامة الشظية.

ويحتاج أحمد القندوسى من 3 إلى 4 أشهر من أجل العودة للملاعب مرة أخرى بعد ما أجرى العملية بأحد مستشفيات القاهرة، فيما أكد نصر يحيى وكيل اللاعب أن القندوسى سيعود للتأهيل بعد شهرين ونصف فقط وهو ما يسرع من عودة اللاعب للملاعب.