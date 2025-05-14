شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى المدير الفني لـ أهلي طرابلس الليبي، أنهم في طريقهم إلى العودة إلى مصر بعد الأحداث والأوضاع الأمنية غير المستقرة فى ليبيا.

وقال حسام البدرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بنحاول نرجع مصر ومسافرين بري إلى مصراته، وإن شاء الله هناخد طيارة من هناك إلى مصر".

"الشباب والرياضة": تنسيق مع الخارجية لعودة الرياضيين المصريين العالقين في ليبيا

من جانب آخر، أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى قامت بالتواصل مع زارة الخارجية لمتابعة موقف الرياضيين المصريين العالقين في ليبيا بسبب الأحداث والأوضاع الأمنية غير المستقرة فى ليبيا.

وقال الشاذلى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوزارة تواصلت مع السفارة المصرية في ليبيا، وكذلك وزارة الخارجية، للتنسيق على عودة الرياضيين العالقين هناك، بالإضافة إلى الإطمئنان على الوضع الحالي هناك، لضمان سلامتهم في ظل الأجواء التي تمر بها ليبيا حاليا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة لن تتوان عن بذل أقصى جهد حتى يصل النجوم الرياضيين إلى مصر سالمين.

ويتواجد في ليبيا من الرياضيين المصريين كل من حسام البدرى، محمود عبد المنعم كهربا، عصام هلال، أحمد شكرى، هادى خشبة، هادى سعيد، أحمد أيوب، أحمد زكريا، محمود شفيق.