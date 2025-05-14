شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قنوات أون سبورت، مساء اليوم، حفل افتتاح بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ41 للرجال والسيدات، والمقامة خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري على صالتي الأهلي واتحاد الشرطة بالقاهرة.

يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعقبه نقل مباشر لمباراة فريق سيدات الأهلي، ضمن تغطية شاملة تقدمها أون سبورت برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وتشهد منافسات اليوم الأول المباريات التالية، عبر أون سبورت :-

أغسطس الأنجولي × أبيدجان الإيفواري (سيدات) – الساعة 1 ظهرًا

الزمالك المصري × فاب الكاميروني (رجال) – الساعة 3 عصرًا

الترجي التونسي × فانز الكاميروني (رجال) – الساعة 5 مساءً

الأهلي المصري × تي كي سي الكاميروني (سيدات) – الساعة 8 مساءً



أون سبورت تنقل بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس لكرة اليد

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على دعم الأندية المصرية والبطولات القارية، وتقديم تغطية متكاملة تُسهم في تعزيز المتابعة الجماهيرية لكرة اليد وغيرها من الألعاب الرياضية.

وكانت قنوات أون سبورت قد بثت منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال وسيدات، والتي أُقيمت في صالة النادي الأهلي لمدة يومين.