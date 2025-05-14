شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة لليوم السابع: التنسيق مع الخارجية وسفارة مصر بليبيا لعودة الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى قامت بالتواصل مع زارة الخارجية لمتابعة موقف الرياضيين المصريين العالقين في ليبيا بسبب الأحداث والأوضاع الأمنية غير المستقرة فى ليبيا.

وقال الشاذلى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوزارة تواصلت مع السفارة المصرية في ليبيا، وكذلك وزارة الخارجية، للتنسيق على عودة الرياضيين العالقين هناك، بالإضافة إلى الإطمئنان على الوضع الحالي هناك، لضمان سلامتهم في ظل الأجواء التي تمر بها ليبيا حاليا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة لن تتوان عن بذل أقصى جهد حتى يصل النجوم الرياضيين إلى مصر سالمين.

ويتواجد في ليبيا من الرياضيين المصريين كل من حسام البدرى، محمود عبد المنعم كهربا، عصام هلال، أحمد شكرى، هادى خشبة، هادى سعيد، أحمد أيوب، أحمد زكريا، محمود شفيق.

كان حسام البدري المدير الفني لنادي طرابلس الليبي، كشف تفاصيل محاصرته في فندق الإقامة في ليبيا بسبب الأوضاع ليبيا، مؤكدا أنه تم إبلاغه بوقف النشاط الرياضي في ليبيا وضرورة البقاء داخل فندق الإقامة وعدم المغادرة.

وأكد حسام البدرى، في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلة هبة الشافعى، أنه تم التواصل مع السفارة المصرية لتنسيق العودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت، نظرا للأحداث الجارية في الأراضي الليبية.

ولفت البدرى، إلى أنه يتواجد مع 5 من أفراد الجهاز الفنى بفندق الإقامة وجنسيات أجنبية أخرى من إسبانيا وتم إبلاغهم من جانب السفارة بضرورة المغادرة في أسرع وقت.

وأكد حسام البدري أنه يوجد اتصال وتعاون متواصل ومستمر مع السفارة المصرية تمهيدا للعودة وتنسيق السفر خلال الفترة الحالية خاصة في ظل وقف النشاط الرياضى في ليبيا.