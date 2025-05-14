شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي القادمة في مرحلة حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتربع فريق الأهلي على قمة الدوري المصري برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى له مباراتين على حسم اللقب بشكل رسمي.

ويستعد الأهلي لمباراتيه المتبقيتين من عمر مسابقة الدوري وهما البنك الأهلي يوم السبت المقبل 17 مايو على استاد القاهرة في الجولة السابعة، ثم فاركو يوم الأربعاء الموافق 28 مايو في الجولة الثامنة، علما بأن الأهلي لن يلعب الجولة الختامية في الدوري لأنه استنفذ عدد مبارياته "bye".

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

ويقود الأهلى فنيا فى الوقت الحالى عماد النحاس بعد رحيل كولر، و حقق المدير الفني المؤقت 4 انتصارات منذ توليه المهمة، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، وأخيرا سيراميكا ليحرز الفريق 13 هدفا في 4 مباريات.

ويُنتظر أن يتعاقد الأهلى مع مدرب أجنبى جديد الأيام المقبلة، والأقرب حتى الأن هو خوسيه ريفيرو المدير الفني الإسباني المنتظر للنادي الأحمر، وتدرس إدارة الأهلى استمرار الثنائى عماد النحاس ومحمد شوقي ضمن طاقم الخواجة، لمساعدته فى التعرف على اللاعبين في الفريق سريعا، فى ظل ضيق الوقت قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تحسم الأمور فى جلسة توقيع العقود بين ريفيرو وإدارة النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة.