شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يؤجل الرد على عروض لاعبيه لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى سيراميكا تأجيل أي حديث عن العروض المقدمة للاعبيه إلى نهاية الموسم بعد الانتهاء من المباريات المتبقية في بطولة دورى nile وكأس عاصمة مصر.

وتلقى مسئولو سيراميكا بعض العروض الشفهية لعدد من لاعبيه في الفترة الحالية، إلا أن إدارة سيراميكا قررت تأجيل اتخاذ أي قرار لنهاية الموسم وترك الأمر في يد على ماهر المدير الفني للفريق من أجل التركيز فيما تبقى من مباريات بالموسم.

وطالبت إدارة سيراميكا من اللاعبين بغلق الحديث عن هذه العروض والتركيز على التتويج بلقب كأس عاصمة مصر للموسم الثالث على التوالي بعدما نجح في حصد اللقب آخر موسمين بمسماها القديم "كأس رابطة الأندية".

ودخل محمد شكرى دائرة اهتمامات النادى الأهلى من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يسعى بيراميدز للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لتدعيم خط دفاعه فى الموسم الجديد.

وسقط فريق سيراميكا أمام الأهلى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب فى دورى nile.