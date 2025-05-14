شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر فى بطولة العالم لتنس الطاولة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي ستقام بقطر في الفترة من 17 إلى 25 مايو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب المشارك في البطولة كل من محمد البيلى، على غلاب، عمر عصر، يوسف عبد العزيز، محمود حلمى، على مستوى الرجال، و على مستوى السيدات تشارك كل من هنا جودة، يسرا حلمى، دينا مشرف، هند فتحى، والتؤام مريم ومروة الهضيبي.

ومن المقرر أن يرأس بعثة المنتخب في البطولة أشرف حلمى رئيس الاتحاد.

ووفقا لقرعة البطولة فمن المقرر أن تلتقى هنا جودة مع الصنية وانج يودي، كما تلتقى دينا مشرف مع اليابانية هينا هاياتا ، وفيم يخص عمر عصر فمن المقرر أن يواجه الصينى ليانج جين في مباراة صعبة للغاية.

