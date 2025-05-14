شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 14 مايو 2025 12:27 م
يترقب مسئولو نادى الزمالك القرار النهائى للجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتظلمات والشكاوى المقدمة من الثنائى بالإضافة إلى بيراميدز بشأن مباراة القمة.أزمة مباراة القمة
وينتظر مسئولو الزمالك قرار اللجنة، قبل التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية، حال عدم تأييد خصم 3 نقاط من النادى الأهلى فى نهاية الموسم، على خلفية انسحابه من مباراة القمة على حد وصفه.
أزمة مباراة القمة.. موعد قرار لجنة التظلمات
ومن المقرر أن تصدر لجنة التظلمات باتحاد الكرة، غدا الخميس، قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة، سواء بخصم 3 نقاط من الأهلى بنهاية الموسم من عدمه.
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