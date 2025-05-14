اخبار الرياضه

أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة الرياضية

0 نشر
0 تبليغ

أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 14 مايو 2025 12:27 م

يترقب مسئولو نادى الزمالك القرار النهائى للجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتظلمات والشكاوى المقدمة من الثنائى بالإضافة إلى بيراميدز بشأن مباراة القمة.

  أزمة مباراة القمة

وينتظر مسئولو الزمالك قرار اللجنة، قبل التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية، حال عدم تأييد خصم 3 نقاط من النادى الأهلى فى نهاية الموسم، على خلفية انسحابه من مباراة القمة على حد وصفه.

 

أزمة مباراة القمة.. موعد قرار لجنة التظلمات

ومن المقرر أن تصدر لجنة التظلمات باتحاد الكرة، غدا الخميس، قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة، سواء بخصم 3 نقاط من الأهلى بنهاية الموسم من عدمه.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارا بالتأكيد على فوز الزمالك على الأهلى فى المباراة التى تم الغاؤها لعدم حضور الفريق الأحمر، أما بخصوص الـ3 نقاط الأخرى فهو ما ستحسمه اللجنة سواء باعتماد قرارات رابطة الأندية المحترفة الأخيرة بعدم خصم نقاط جديدة من الأهلى نهاية الموسم، أو بإلغاء هذا القرار وتأكيد خصم الـ3 نقاط من الأهلى نهاية الموسم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا