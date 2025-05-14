شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بـ نادى بيراميدز حقيقة ما تم تداوله فى الساعات الأخيرة عن حصول الفريق السماوى على توقيع رامى ربيعة مدافع الأهلى بعد تعثر مفاوضات تجديده مع القلعة الحمراء.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ الخليج 365، إنه لم يحدث أى تفاوض مع رامي ربيعة للحصول علي خدماته، ولم يتم التوقيع مع اللاعب كما اشيع.

ومازال ملف تجديد عقد رامي ربيعة في الأهلي لم يحسم، حيث توجد مفاوضات مستمرة بين الطرفين لحسم الملف بشكل نهائي.

الأهلي يرفض مطالب رامي ربيعة المالية للتجديد.. واللاعب يطلب 40 مليون جنيه سنويًا

من جانبه، كشف الإعلامى أحمد شوبير فى وقت سابق، عن رفض النادى الأهلى الطلبات المادية للمدافع رامى ربيعة من أجل تمديد تعاقده، خاصة فى ظل مطالبته بالحصول على أكثر من 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن رامى ربيعة لاعب عقلانى وليس عاطفيا فى قصة التجديد.

وينتهي عقد رامي ربيع مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ودخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع اللاعب للتجديد، وعرض الأهلي على اللاعب 20 مليون جنيه سنوياً، فيما طلب ربيعة الحصول على 40 مليون جنيه.