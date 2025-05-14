شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد الأهلى استنساخ جيل 2001؟.. الأحمر يفاوض 9 شباب لتجديد الدماء والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو النادى الأهلى خطة جديدة فى سياسة التدعيمات الصيفية للفريق، من خلال ضخ دماء شابة لدعم صفوف الفريق على المدى البعيد، حيث تردد اسم أكثر من لاعب شاب خلال الساعات الأخيرة بسبب ارتباطه بمفاوضات مع الأهلى أو دخوله في دائرة اهتمام القلعة الحمراء.

ويبدو أن مسئولي القلعة الحمراء يبحثون عن استنساخ تجربة جيل 2001 الذهبي، صاحب الإنجاز الأكبر في تاريخ منتخبات الشباب بالكرة المصرية على الإطلاق، والذي توج ببرونزية كأس العالم 2001 مع شوقي غريب.

منتخب مواليد 81 والذي حقق المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية في 2001 تأهل لمونديال الأرجنتين ليحقق أداء جذب المصريين حول الشاشات على الرغم من البداية السيئة بالتعادل مع جامايكا ثم الخسارة بسباعية أمام أصحاب الأرض، ونجح أبناء شوقي غريب في الفوز على فنلندا وأمريكا ثم هولندا تحت قيادة فان جال قبل أن يخسر بطريقة درامية من غانا في نصف النهائي ليحقق البرونزية على حساب باراجواي.

تواجد عدد كبير من هذا الجيل الذهبي في النادي الأهلي في تلك الفترة، سواء كان من أبناء قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، أو انضم للأهلي بعد تألقه مع المنتخب فى كأس العالم للشباب، وكان من بين هذا الجيل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، أبو المجد مصطفى الظهير الأيمن الأساسي للمنتخب والذي لعب للأهلي وحقق معه دوري أبطال أفريقيا في 2001، أحمد أبو مسلم ظهير الأهلي والذي لعب معه حتى 2006 قبل أن يحترف في ستراسبورج الفرنسي منه لأجاكسيو، حسام غالي قائد الأهلي حقق الكثير من الإنجازات مع القلعة الحمراء تخللتها تجارب احتراف مع فينورد وتوتنام وليرس والنصر السعودي، محمد شوقي مع الأهلي والمنتخب واحترف في أندية ميدلزبره وقيصري سبور والنفط العراقي وكالينتان الماليزي.

بالإضافة إلى وائل رياض لاعب الأهلي والذي كان أحد نجوم المنتخب لكنه لم يحجز مكانا أساسيا مع الشياطين الحمر بسبب كثرة الإصابات، وخاض تجربة مع جراتز النمساوي، ورضا شحاتة والذي انتقل للأهلي قادما من المنصورة مقابل مليون جنيه حقق مع الأهلي البطولة الإفريقية وسجل اسمه ضمن هدافي مباراة الستة الشهيرة أمام الزمالك.

وارتبط اسم أكثر من لاعب شاب بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت القائمة كالتالى..

لاعبون على رادار الاهلي

1ـ محمد أحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب: 24 سنة

2ـ محمد حمدي لاعب إنبي المعار إلى الزمالك: 24 سنة

3ـ أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي: 24 سنة

4ـ ياسين مرعي لاعب فاركو: 23 سنة

5ـ عمرو الجزار لاعب غزل المحلة: 25 سنة

6ـ محمد شكري لاعب سيراميكا: 25 سنة

7ـ توفيق محمد لاعب بتروجت: 25 سنة

8ـ هادي رياض لاعب بتروجت: 26 سنة

9ـ عمرو ناصر لاعب فاركو: 26 سنة