شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكرى مساعد البدرى فى تدريب الأهلى الليبى: الأحداث مؤسفة جدا فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد شكرى المدرب المساعد فى الجهاز الفنى لأهلى طرابلس بقيادة حسام البدرى عن قلقه بشأن الأوضاع الأمنية غير المستقرة فى مدينة طرابلس بليبيا.

وقال شكرى عبر حسابه على فيس بوك: "نرجوا الدعاء الرجوع بالسلامة الأحداث مؤسفة جدا فى طرابلس".

وكشف حسام البدري المدير الفني لنادي طرابلس الليبي، تفاصيل محاصرته في فندق الإقامة في ليبيا بسبب الأوضاع ليبيا، مؤكدا أنه تم إبلاغه بوقف النشاط الرياضي في ليبيا وضرورة البقاء داخل فندق الإقامة وعدم المغادرة.

وأكد حسام البدرى، في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلة هبة الشافعى، أنه تم التواصل مع السفارة المصرية لتنسيق العودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت، نظرا للأحداث الجارية في الأراضي الليبية.

ولفت البدرى، إلى أنه يتواجد مع 5 من أفراد الجهاز الفنى بفندق الإقامة وجنسيات أجنبية أخرى من إسبانيا وتم إبلاغهم من جانب السفارة بضرورة المغادرة في أسرع وقت.

وأكد حسام البدري أنه يوجد اتصال وتعاون متواصل ومستمر مع السفارة المصرية تمهيدا للعودة وتنسيق السفر خلال الفترة الحالية خاصة في ظل وقف النشاط الرياضى في ليبيا.