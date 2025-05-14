شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يعود لقطاع الناشئين بعد تولي ريفيرو قيادة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد نجيب مدرب مساعد الفريق الأول إلى قطاع الناشئين بعد تولي الإسباني خوسيه ريفيرو مهام القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد الاقتراب من حسم التعاقد معه.

وتم تصعيد محمد نجيب للعمل ضمن الجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس والذي يضم محمد شوقي مدربا عاما ومحمد نجيب مدربا مساعدا وميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عيسى مخططا للأحمال.

وكان نجيب يعمل مدربا عاما ضمن الجهاز الفني لفريق الشباب بالقلعة الحمراء، وتم الاستعانة به في الفريق الأول لمساعدة الجهاز المؤقت في عمله حتى نهاية مبارياته في الدوري.

حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 20 ، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة ويحافظ على قمة ترتيب الدوري المصري بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل حماسي ولم تستغرق عملية "جس النبض" وقتاً طويلاً إذا ظهرت قوة الفريقين الهجومية مُبكراً ، وساهم أحمد بلحاج ومحمد شكري في شن أكثر من هجمة خطرة للأهلي ، وتعرض وسام أبو علي مهاجم الأهلي لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج ثم استكمل المشاركة في اللقاء.

وبمرور الوقت نشط أداء سيراميكا وقاد لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى محمد الشناوي وسط تراجع غريب من جانب لاعبي الأهلي وحارس مرمى الفريق ، لكن ورغم هجمات سيراميكا نجح الأهلي في تسجيل هدف مُباغت عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 20 حيث تلقى اللاعب تمريرة جيدة من إمام عاشور أحسن بن شرقي في استغلالها وإيداعها في شباك محمد بسام حارس سيراميكا.

بعد الهدف ، عاد سيراميكا لمواصلة الهجوم المُتتالي وكاد يثسجل هدف التعادل في الدقيقة 25 من إسلام عيسى الذي راوغ دفاع الأهلي وسجل كرة قوية لكن محمد الشناوي حارس الأهلي أحسن التعامل معها ونجح في التصدي لها ببراعة وسقط للإصابة وتلقى العلاج واستكمال المشاركة في المباراة.

ضغط سيراميكا بكل خطوطه بحثاً عن هدف التعادل مع محاولات مُتباعدة من الأهلي لتسجيل هدف ثانً إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف بن شرقي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب سيراميكا الذي واصل الضغط على الأهلي مُستغلاً تراجع الأخير بشكل واضح ، ما منح الفرصة للاعبي سيراميكا لأن يشنوا أكثر من هجمة خطرة .

واصل الأهلي الأداء المتراجع مع سيطرة سيراميكا وأجرى عماد النحاس بتغيير ثنائي في الدقيقة 78 بنزول حسين الشحات بدلاً من أشرف بن شرقي وجراديشار بدلاً من وسام بو علي.

وفي الدقيقة 86 أجرى عماد النحاس تغيير ثنائي بنزول خالد عبد الفتاح بدلاً من أكرم توفيق، وأحمد رضا بدلاً من طاهر محمد طاهر ، وحاول سيراميكا إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من خلال هجوم متواصل فيما اعتمد الأهلي على الهجمة المرتدة ، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع شارك محمد مجدي أفشة بدلاً من إمام عاشور ، ونجح الأهلي في أنقاذ هدف مؤكد من سيراميكا في اللحظات الأخيرة بعدها انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.