شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض تقسيط مستحقاته في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفض البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، مفاوضات النادى معه لـ تقسيط مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، والتي تسببت في إيقاف قيد الفريق 3 فترات متتالية.

وتبلغ مستحقات باتشيكو لدى الزمالك 880 ألف دولار، حيث رفضت المحكمة الفيدرالية الاستئناف المقدم من نادي الزمالك بخصوص الحكم الصادر لصالح البرتغالي جايمي باتشيكو بالحصول على مبلغ 880 ألف يورو بعد فسخ التعاقد معه، وحاول الزمالك تقسيط المستحقات مع باتشيكو إلا أنه رفض، وتمسك بالحصول على المستحقات كاملة.

وقرر مسئولو نادى الزمالك منح الأولوية لحل أزمة إيقاف القيد، خلال الفترة الجارية، على أن يتم حل الأزمة ثم الانتهاء من باقى الملفات بالنادى.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بسداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وجايمى باتشيكو مدرب الفريق السابق والتى تسبب تأخير سدادها في توقيع عقوبة إيقاف قيد الفريق 3 فترات.