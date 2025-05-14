شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تحسم غدا قرارها بشأن لقاء الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر لجنة التظلمات باتحاد الكرة، غدا الخميس، قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتظلمات والشكاوى المقدمة من الأهلى والزمالك وبيراميدز بشأن مباراة القمة.

وقرر لجنة التظلمات الاستماع أولا لـ طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية لمعرفة حيثيات قرارى الرابطة سواء الأول، الذى تم خلاله اعتبار الأهلى خاسرا من الزمالك فى مباراة القمة، وخصم منه ثلاث نقاط مع نهاية الموسم، أو القرار الثانى الذى اكتفى باعتبار الأهلى خاسرا فى مباراة القمة وعدم خصم 3 نقاط مع نهاية الموسم.

أزمة مباراة القمة

وأكد مصدر بلجنة التظلمات أن اللجنة ترغب في معرفة الأسباب القهرية والاستثنائية الذى أعلن عنها مجلس الرابطة في حيثيات قرارها الثاني بإلغاء خصم النقاط الثلاث مع نهاية الموسم، وحال عدم قناعة لجنة التظلمات بأقوال طه عزت، من الوارد إلغاء القرار الثاني للرابطة وتنفيذ القرار الأول للجنة المسابقات، وهو اعتبار الأهلي خاسرا من الزمالك وخصم ثلاث نقاط.

وتابع المصدر أن قرار إعادة المباراة بعيد تماما عن حسابات اللجنة بعد انسحاب الأهلي من المباراة وحضور الزمالك المباراة وحضور حكم المباراة الذى أنهى المباراة لصالح الزمالك، وبالتالي يجب معاقبة الأهلى.