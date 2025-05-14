شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تظلم زيزو على العقوبات الانضباطية والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب التظلم الذى تقدم به أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على العقوبات التي تم توقيعها عليه، بناء على مذكرة مدير الكرة، والتي جاءت بسبب انقطاعه عن التدريبات، و تصريحاته المسيئة ، بالإضافة إلى الادلاء بتصريحات إعلامية فور العودة للتدريبات دون إذن.

وتقدم زيزو خلال الساعات الماضية بتظلم على العقوبات، إلى الشئون القانونية بالنادى، وبدورها قامت الشئون القانونية برفع التظلم إلى مجلس الإدارة للبت فيه واتخاذ القرار المناسب، سواء بقبول التظلم ، وتخفيف العقوبة من عدمه.

وجاء التقدم بالتظلم فى جلسة التحقيق التي خضع لها اللاعب السبت الماضى، وأرفق إلى الشئون القانونية مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما.

وتتجه النية داخل مجلس الزمالك لرفض التظلم المقدم من اللاعب، مع الإبقاء على العقوبة الموقعة عليه .

وخضع زيزو لجلسة تحقيق واستماع السبت الماضى، بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقاً للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.