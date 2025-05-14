شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة التأهل الثالثة.. 3 لقاءات تحسم منافسة أبو قير وكهربا الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتد الصراع بين فريقي أبو قير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على حسم البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز في الموسم المقبل، بعد اقتراب الثنائى وادى دجلة والمقاولون العرب من حسم أولى البطاقتين بعد مرور 35 جولة من منافسات دورى المحترفين لهذا الموسم.

خطوة تفصل دجلة والمقاولون عن الممتاز

ويحتاج فريق وادى دجلة نقطة واحدة من 3 مواجهات لحسم تأهله للدورى الممتاز، حيث يحتاج للوصول إلى النقطة 75 وهى التي لن يصل إليها صاحب المركز الرابع كهرباء الإسماعيلية، فيما يحتاج المقاولون العرب لنقطتين لحسم التأهل أيضا، حيث يمتلك 73 نقطة في رصيده.

مباريات أبو قير وكهرباء الإسماعيلية المتبقية

ويحتدم الصراع بين الثنائى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بـ65 نقطة على البطاقة الثالثة المؤهلة للدورى الممتاز قبل 3 جولات على النهاية.

ويتبقى لفريق أبو قير للأسمدة بقيادة محمد عطية 3 مواجهات أمام كل من منتخب السويس "الجمعة 16 مايو" وديروط "الأحد 25 مايو" وأخيرا أسوان "الأحد 1 يونيو المقبل".

فيما يواجه فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكنانى بلدية المحلة "الجمعة 16 مايو" ثم المقاولون العرب "الأحد 25 مايو"، ثم منتخب السويس "الأحد 1 يونيو المقبل".