شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول ريفيرو إلى القاهرة لحسم عقود تدريب الفريق قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو الجنوب إفريقي، إلى القاهرة للاجتماع معه والاتفاق على توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر، قبل قيادة الفريق الأحمر خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع ريفيرو.

وتصدر ريفيرو ترشيحات إدارة الكرة بالنادي الأهلي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد منافسة مع أكثر من اسم أبرزهم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح السعودي، حيث قامت إدارة الكرة بدراسة عدد كبير من السير الذاتية لمدربين أجانب وبعد مفاضلة بين عدة أسماء تم الاستقرار على ريفيرو.

وجاء ترجيح كفة خوسيه ريفيرو في تدريب الأهلي خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، بسبب خلفيته ومعرفته عن الكرة الإفريقية والأهلي الذي سبق له مواجهته مرتين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك تفضيله لعب الكرة الهجومية والاستحواذ على الكرة والاستمرارية لفترة طويلة مع الفرق التي تولى تدريبها.

فى سياق أخر، يستعد النادي الأهلي، لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي في دراسة فريق البنك الاهلى جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة للتمسك بحظوظ التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.