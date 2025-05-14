شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام فاب الكاميروني.. وسيدات الأهلي مع كالارا ياوندى بانطلاق الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 24 مايو الحالى، حيث يقام حفل الافتتاح فى السابعة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

يلتقى الزمالك نظيره فاب الكاميروني الثالثة عصرا، أما على صعيد السيدات يلتقى الأهلي مع كالارا ياوندى الكاميروني في الثامنة مساء، على أن يبدأ رجال الأهلي المشوار غدا.

فريق رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

أما فريق رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

وفريق سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت فريق سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.