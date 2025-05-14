شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في اتحاد الكرة لرفض مطالبات الأندية بإلغاء الهبوط في اجتماع الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى وجود اتجاه قوي لرفض المطالبات المقدمة من بعض الأندية بإلغاء نظام الهبوط في الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

ويأتي ذلك قبل الاجتماع الهام الذي دعا إليه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، لرؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

ويهدف الاجتماع الرسمي المعلن إلى مناقشة التخطيط للموسم الكروي المقبل 2025-2026، بما يضمن مصلحة المسابقات والأندية المشاركة فيها. إلا أن ملف الهبوط يظل أحد أبرز الملفات الشائكة التي من المتوقع أن تثار بقوة خلال الاجتماع.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري يوم 31 مايو الجاري بشكل رسمي، وكشفت عن مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة من عمر المرحلة النهائية للمسابقة. كما قامت الرابطة بتعديل مواعيد مباريات الجولات الأخيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة، سواء على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية، أو تلك التي تسعى للبقاء في الدوري الممتاز وتفادي الهبوط.

ورغم هذه الإجراءات التي اتخذتها الرابطة لضمان نزاهة المنافسة، لم تتوقف بعض الأصوات داخل الأندية المهددة بالهبوط عن المطالبة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، وهو الأمر الذي يبدو أن الاتحاد المصري لكرة القدم يميل نحو رفضه، تأكيدًا على مبدأ المنافسة العادلة والقواعد المنظمة للمسابقة منذ بدايتها.