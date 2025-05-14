شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادى صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة لمرحلة التتويج بالدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالمسابقة أمام بتروجت.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره بتروجت فى الخامسة مساء السبت الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل



تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو ..8 مساء على ستاد الكلية الحربية

2- فاركو.. يوم السبت 31 مايو.. 8 مساء على ستاد القاهرة

3_ بيراميدز..يوم 5 يونيو نهائى كأس مصر ..8 مساء على ستاد القاهرة