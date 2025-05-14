أحمد الشناوى حارس عرين بيراميدز يحتفل بعيد ميلاده الـ"34" اليوم

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يحتفل أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ34، حيث ولد "الأخطبوط" كما تلقبه الجماهير فى 14 مايو عام 1991 بمحافظة بورسعيد، وتربى بين ناشئى النادى المصرى بفرمان من والده ناصر الشناوى حارس مرمى المريخ البورسعيدى الراحل، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.

ولكن فى 2017 بعد تألقه مع الزمالك، وتم اختياره كحارس أساسى لمنتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بالجابون، ولكن أصيب فى لقاء الافتتاح لمنتخب الفراعنة أمام منتخب مالى ليتم استبعاده من البطولة.

ويعد عام 2018 غير سعيد على الحارس الدولي، حيث تعرض لقطع جزئى بالرباط الصليبي، خلال مبارة فريقه السابق الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى العام الموسم قبل الماضي، والتى خسرها الأبيض بنتيجة 2-1 وتسببت هذه الإصابة فى غيابه عن المنتخب المصرى بكأس العالم الذى أقيم فى روسيا، حيث تم استبعاده من قائمة المونديال.



حرس الشناوى عرين قلعة ميت عقبة فى 123 مباراة استقبل خلالها 99 هدفًا وخرج بشباك نظيفة فى 69 مباراة، وحقق الشناوى 4 بطولات مع الزمالك، وهى الدورى و السوبر المحلى وكأس مصر مرتين.



ويلعب أحمد الشناوى حالياً بين صفوف فريق بيراميدز الذى انضم إليه فى صفقة بيع نهائى من القلعة البيضاء وتعرض للإصابة بالرباط الصليبى قبل أن يستعيد عافيته مجدداً ويشارك بصفة مستمرة ويقود لناديه لنهائى دوري أبطال أفريقيا ونهائى كأس مصر والمنافسة على التتويج بالدوري المصري.