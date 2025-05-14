شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، اليوم الأربعاء، تدريباته، استعدادا لمواجهة نظيره المغربى، عند التاسعة مساء غدا الخميس، فى نصف كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

وتأهل منتخبا مصر والمغرب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، بعد صعودهما لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، على حساب غانا وسيراليون على الترتيب.

وتأهل منتخب مصر للشباب، إلى كاس العالم 2025 ونصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، التي انطلقت في 27 أبريل الماضي في ضيافة "أرض الكنانة" وتتواصل حتى 18 مايو الحالي.

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب مصر للشباب، أمام نظيره الغاني، بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الوقت الأصلى بالتعادل ليلعب المنتخبان شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.

وضمن المنتخبان التأهل لكأس العالم للشباب، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم والذي سيقام في تشيلي.

وتجاوز منتخب مصر للشباب الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصولهم على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة، بعد أن حققوا تفوقوا على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).