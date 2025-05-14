الامارات | هدية حارس الزمالك تساعد بيراميدز في مطاردة الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد بيراميدز ليطارد الأهلي على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز على مضيفه الزمالك بهدف دون رد في إطار الجولة السادسة لمرحلة التتويج باللقب.

رفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في المركز الثالث.

وارتكب حارس الزمالك محمد عواد خطأ ليمنح بيراميدز هدف الفوز في الدقيقة 21 بعد أن أخفق في التصدي لكرة سهلة سددها محمد الشيبي وارتدت من يديه ليعيدها إبراهيم عادل داخل الشباك.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً مهماً على مضيفه سيراميكا كليوباترا، ضمن نفس الجولة بنتيجة 1-0 من تسجيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي.