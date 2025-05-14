شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يبحث عن وديات للزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

بدأ أيمن الرمادى المدير الفني لفريق الزمالك الاستعداد مبكرا لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة الدورى، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البطولة، بعد أن أغلق صفحة بيراميدز بالجولة السابقة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بتروجت يوم السبت الموافق 24 مايو الجارى، بإستاد الكلية الحربية، حيث يسعى الرمادى للدخول في معسكر مغلق خلال هذه الفترة استعدادا للمباراة.

ويسعى الرمادى لخوض عدة مباريات ودية قبل مواجهة بتروجت، حيث طلب من الجهاز الإدارى التنسيق لخوض ودية على الأقل قبل المباراة المقبلة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.