شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة المغرب في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وكان منتخب مصر قد صعد إلى دور ربع النهائي، بعدما حصد المركز الثالث في المجموعة الأولى، حيث جاء تأهله كأفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بمجموعات أمم إفريقيا.

ولعب منتخب مصر 4 مباريات في دور المجموعات، حقق انتصارين على جنوب إفريقيا وتنزانيا بينما نال الهزيمة على يد سيراليون وتعادل مع زامبيا، ليجمع 7 نقاط.

منتخب مصر توج بلقب كأس الامم الافريقية 4 مرات سابقة فى أعوام 1981 و 1991 و 2003 و 2013

موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب

من المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب فى التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد الدفاع الجوي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد، وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح، ليضمن تأهله إلى منافسات كأس العالم.

وكانت المغرب صعدت إلى نصف النهائي لملاقاة مصر، بعد الفوز على سيراليون بنتيجة 1-0.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا للشباب

تنقل قناة أون سبورتس التردد الأرضى مباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.