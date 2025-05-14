شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر رامى ربيعة ومحمد هانى فى الأهلى استعداداً لمواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني لاعبي الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القادمة، لتحديد موقفهما من اللحاق بمباراة الفريق الأحمر امام البنك الأهلي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، سواء باللحاق بالمباراة أو استمرار غيابهما في المواجهة القادمة.

وخرج الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني من قائمة مباراة الأهلي الماضية لمواجهة سيراميكا بسبب الإصابة، بعد تعرض ربيعة للإصابة في مباراة المصري الماضية وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية التي سبقت مباراة سيراميكا، بينما تعرض محمد هاني للإصابة في المران الأخير لفريقه الذي سبق مباراة سيراميكا، وسيحدد الفحص الطبي والأشعة التي يخضع لها الثنائي موقفهما من اللحاق بباقي مباريات الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي في دراسة فريق البنك الاهلى جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة للتمسك بحظوظ التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.