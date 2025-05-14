بيراميدز ضد صن داونز.. موعد مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يخوض فريق بيراميدز خلال شهر مايو الجاري أهم مباراة فى تاريخه وهى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة المرتقبة.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومايل عمر عبد القادر أرتان من الصومال ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

الذهاب يوم 24 مايو في ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء.

وجاءت مواعيد مباراتى نهائي دوري أبطال إفريقيا بين بيراميدز وصن داونز :

الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح النادي مؤخرًا فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا