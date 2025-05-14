شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحسم التتويج بالدوري المصري للمرة 31 بثنائية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 14 مايو 2006، حسم الأهلى تتويجه بالدورى للمرة 31 فى تاريخه عقب فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة سجلها عماد متعب ومحمد أبوتريكة فى الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد عبد المنصف – يوسف حمدى – تامر عبد الوهاب – محمد صديق – محمود محمود – طارق السيد “معتز بالله اينو” – جمال حمزة – “جونيور” – تامر عبد الحميد “علاء عبد الغني”- محمد أبو العلا – مصطفى جعفر – عبد الحليم على

بينما خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضرى – اسلام الشاطر “فلافيو” – احمد السيد – عماد النحاس – شادى محمد – محمد عبدالوهاب – محمد بركات – حسن مصطفى – محمد شوقى – محمد ابوتريكة – “أكوتى منساه”- عماد متعب – حسام عاشور.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.