شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يقترب من العودة لمباريات الأهلى بعد التعافى من إصابة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم الدبيس لاعب الأهلي من العودة إلى قائمة مباريات فريقه وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في المباريات المتبقية من عمر الدوري للموسم الحالي أمام البنك الأهلي وفاركو، بعدما غاب اللاعب عن المشاركة في المباريات منذ الإصابة في مباراة بيراميدز بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وخضع كريم الدبيس لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية، للعلاج من الإصابة بالتواء في الكاحل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر، على أن يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاستمرار في أداء برنامجه التأهيلي وغيابه عن مباراة البنك الأهلي القادمة.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي في دراسة فريق البنك الاهلى جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة للتمسك بحظوظ التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.